Galéria fotiek (1) Jimmy Pé vyráža na americké turné

Los Angeles, Miami, San Francisco či Las Vegas. To sú niektoré zo zastávok amerického turné slovenského dídžeja a producenta Jimmyho Pé, ktoré štartuje už v stredu 18. mája v L.A. Autor viacerých úspešných EP a singlov, ktoré hrávajú aj svetoví dídžeji, sa do USA so svojou hudbou vráti po štyroch rokoch.