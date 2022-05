Miesto ako z hororu: Rozpadajúca sa psychiatrická liečebňa pri Pezinku dnes láka lovcov duchov

#Už pri slovnom spojení „psychiatrická liečebňa” má mnoho z nás strach. A to sa bavíme iba o samotnej predstave zariadenia, v ktorom sa často pod zámkom držia ľudia s psychickými problémami. O to desivejšie vyznieva predstava takejto opustenej chátrajúcej liečebne. Na Slovensku sa ich však nachádza hneď niekoľko a my ti dnes predstavíme tu v …