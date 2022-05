Nudíš sa alebo si sám? Poradíme ti tipy, ako zmysluplne využiť tento čas a nebyť len na mobile!

#Pre niekoho je samota synonymom slova nuda. Podstatnú časť života však strávime osamote. Nie každý dokáže tieto chvíle správne využiť. Niektorí sa v detstve tešili pozornosti priateľov, no keď dospeli, zistili, že zrazu ostali sami. Iní sa presťahovali do nového mesta alebo sa rozišli s partnerom. Aj dôsledky pandémie nás vrhli do nečakanej izolácie a …