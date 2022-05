Čo zasadiť do tmavých kútov záhrady? Tieto druhy rastlín milujú tieň a zmenia váš pozemok na nepoznanie!

Existuje celý rad trvaliek, ktoré sú ideálne pre tmavšie kúty záhrady. Bude sa im dariť v kropenatom tieni a budú také bujné, že by ste to možno ani nečakali. A pozor, vôbec nepôjde o kvety s fádnymi farbami! Nájdete ich v rôznych odtieňoch fialovej, ružovej či marhuľovej farby. Nádherná chochlačka hrá farbami Patrí do čeľade …