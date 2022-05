14 spôsobov, ako prestať impulzívne nakupovať a ušetriť stovky eur mesačne

Impulzívnym nakupovaním neušetríte. Je totiž nebezpečnejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad vyrážate neskoro do práce a zabudnete si vziať nachystané jedlo. Takže namiesto toho zájdete na obed aj na desiatu do mesta. Po ceste z obeda vás zaujme nový kúsok oblečenia, ktorý jednoducho musíte mať – hoci podobných vám v šatníku leží už desať.