Skupina OneRepublic sa v Bratislave rozlúčila s pandémiou. Bola to veľká jazda!

Galéria fotiek (1) OneRepublic v Bratislave, 7.5.2022

Keď sa ešte v roku 2014 ukázali v Bratislave OneRepublic, fanúšikom sľúbili, že sa do Bratislavy vrátia. Čakanie síce trvalo dlhých osem rokov, no stálo to za to. Šou plná hitov bola prvý veľkým halovým koncertom na Slovensku od vypuknutia pandémie, čo sa odrazilo na výbornej atmosfére v takmer do posledného miesta zaplnenom zimnom štadióne Ondreja Nepelu.