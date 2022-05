Väčšina mladých ľudí z radov generácie Z a mileniálov by dala vo svojom zamestnaní výpoveď, pokiaľ by práca negatívne narušovala ich osobný život. Takmer polovica z nich by radšej zostala nezamestnaná, než aby robila prácu, ktorá odporuje ich presvedčeniu. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie poradenskej firmy Randstad.