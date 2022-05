Veľký úspech slovenskej speváčky: Karin Ann si zahrá na turné s Imagine Dragons!

Galéria fotiek (1) Karin Ann, 2021

Na hudobnej scéne je len dva roky, no už o nej s nadšením písali taliansky Vanity Fair, nemecký Bild či americký New York Times. Aktuálne boduje na streamovacích platformách jej nové EP side effects of being human. Len pred pár dňami sa vrátila z európskeho turné, ktoré absolvovala ako predskokanka britského speváka Alfie Templemana, a už má ďalšie skvelé novinky.