Osobnostný a profesijný rozvoj: Ako si vybrať toho správneho kouča?

Väčšina z vás si určite pamätá (teda aspoň my, deti socializmu) na podľa mňa, neprekonateľný český film, “Jak utopit doktora Mráčka, nebo konec vodníku v Čechách”. Konkrétne sa mi dnes vyjavila scéna kedy Doktor Mráček – obyčajný smrteľník, vstupuje do pivnice významného vodníka Pána Wassermanna, jedného z posledných vodníkov v Čechách (úžasne interpretovaného Milošom Kopeckým) a vidí na poličkách množstvo hrnčekov. To, že sa v nich skrývajú ľudské duše pochopí postupne, keď mu veľavážený vodník hrdo predstavuje svoje koristi: “Já taky co si neutopím, to nemám”. 