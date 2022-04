Keď som sa zoznámila s Ismetom, netušila som, že by z toho mohla byť láska na celý život. Spoznali sme sa v Nemecku, kde pracoval ako zvárač a po práci si chodil aj s kolegami nakúpiť do blízkeho supermarketu, v ktorom som pracovala ja. Časom slovo dalo slovu a zistili sme, že oboch do Rakúska …