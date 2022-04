V Burgundsku si môžu turisti na vlastné oči pozrieť jeden z prírodný unikát. Ani odborníci doposiaľ neprišli na to, ako mohlo toto výnimočné miesto vzniknúť a nikto sa nikdy nedostal na jeho dno. Ak máte chuť zapojiť sa do pátrania po jeho tajomstve, príďte si ho obzrieť do obce Tonnerre.