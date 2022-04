Tamara Kramar: Je to super pocit, keď s ľuďmi rezonuje to, čo robíte

Galéria fotiek (1) Tamara Kramar, Radio_Head Awards za rok 2021

Tamara Kramárová je 22-ročná speváčka, ktorá debutovala v roku 2021 so singlom So Sweet. Prvýkrát ju však širšia verejnosť mohla spoznať už v roku 2020 vďaka spolupráci so skupinou HEX na skladbe Mesto stratilo dych. Napriek skromnej diskografii si ju už na začiatku kariéry všimlo Rádio_FM a jeho poslucháči, vďaka ktorým sa nedávno v ankete Radio_Head Awards stala Objavom roka.