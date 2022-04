8 tipov, ako si uľahčiť ranné vstávanie

Vstávanie je jedna z menej nepríjemných vecí, ktoré nám dokážu pekne otráviť život, teda pokiaľ práve nevstávame o 11, to už také hrozné nie je. Väčšina ľudí väčšinu života musí vstávať skoro ráno, aby mohli ísť do práce a zarábať peniaze. Verte alebo nie, aj to vstávanie môže byť príjemné a môžete ho v kľude zvládať, keď vyskúšate tieto tipy. Urobíte si pravidelnú rannú rutinu, telo aj mozog si zvykne a uvidíte, že vám ráno bude oveľa lepšie aj napriek tomu, že budete musieť vstávať napríklad o 7 alebo o 6.