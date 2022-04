Dochádzanie do práce: Využite „stratený čas“ efektívne

Patríte k väčšine svetovej populácie, ktorá denne dochádza do práce? Ak áno, určite vás už mnohokrát napadlo, že by sa dal čas, ktorý cestou do zamestnania strávite, predovšetkým pokiaľ vám dochádzanie zaberá viac ako dve hodiny denne, využiť oveľa efektívnejšie. Ak na ceste do práce nepoužívate auto, ale hromadnú dopravu, predovšetkým vlak či autobus, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako tento čas využiť a urobiť z dochádzania nudného a únavného dochádzania produktívne.