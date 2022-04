Galéria fotiek (1) Harry Styles, videoklip As It Was, 2022

Britský spevák doterajšou sólovou tvorbou jasne dokázal, že vie zaujať aj mimo hviezdnej skupiny One Direction, ktorá ho vymrštila do nebies. Charizmatický Angličan si našiel svoje miesto v pop music, ktoré bolo aj napriek pretlaku mladých interpretov ešte voľné. Cit pre hudbu i jej vizuálne stvárnenie je presne to, čo vystihuje aj jeho novinku As It Was.