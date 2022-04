Galéria fotiek (1) Príchod ukrajinských utečencov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

Prieskum Kariéra.sk do ktorého sa zapojilo 3036 respondentov zisťoval názory Slovákov na aktuálne dianie spojené s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine, a tiež s príchodom ľudí, ktorí hľadajú svoje útočisko na Slovensku. Nájsť si prácu na Slovensku by doprialo ľuďom z Ukrajiny 43 % Slovákov. Očakávame tiež zdražovanie potravín, v prieskume to označilo 28 % opýtaných.