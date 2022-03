Ľudia si často myslia, že ich telá vydržia takmer všetko. Síce vedia o tom, že zdravý životný štýl môže predĺžiť zdravie, ale to ešte nie je motivácia na to, aby sa pripravili o príjemné chvíľky pripravené množstvom zlozvykov. Lenže na prvý pohľad neškodné prehrešky skutočne zabíjajú. Svetová zdravotnícka organizácia WHO spočítala, že vo vyspelých krajinách 40 % všetkých príčin úmrtí vyplýva zo zlého životného štýlu.