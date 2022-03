Obličky zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri udržiavaní zdravia a starostlivosť o ne by mala patriť k prioritám. Neexistuje jednoduchá odpoveď na otázku, ako to dosiahnuť. Svoju úlohu zohrávajú gény, no dôležité sú predovšetkým naše denné návyky – strava, pohyb a spánkový režim.