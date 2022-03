Život nie je vždy fér. Ak žijete v domnienke, že si zaslúžite rovnaké odmeny a bonusy ako vaši kolegovia, pripravte sa radšej na to, že to tak byť nemusí. A to aj napriek tomu, že ste rovnako, alebo možno aj viac efektívni ako vaši kolegovia. Ako vodca by ste ale mali pamätať na to, že vaši podriadení si všimnú, keď budete niektorých ľudí vyvyšovať nad nich, a navyše - neprávom.