Galéria fotiek (1) Jack White s kapelou v klipe Fear of the Dawn, 2022

Jeden z najpozoruhodnejších muzikantov posledných dekád Jack White si opäť prehodil cez rameno elektrickú gitaru a nahral dvojminútový singel, s ktorým fanúšikov pripravuje na aprílové vydanie albumu Fear of the Dawn. Rovnaký názov má aj novinka, ktorú sprevádza jednoduchý, no vizuálne zaujímavý klip.