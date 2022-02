Skladba Let Somebody Go z dielne britskej kapely Coldplay, ktorá si pozvala na nahrávanie niekdajšiu tínedžerskú hviezdu, americkú speváčku Selenu Gomez, je už niekoľko mesiacov známa. Formácia sa k nej rozhodla nakrútiť metaforický videoklip, v ktorom si zahrali obaja interpreti.