Energickým a chytľavým singlom Everything’s Electric ohlasuje niekdajší člen slávnych Oasis vydanie tretej sólovej platne C'mon You Know. Na nahrávke sa podieľal spevákov dvorný producent Greg Kurstin ale aj ďalší slávny hudobník, ktorého meno možno niektorých fanúšikov prekvapilo, no vlastne by nemalo.