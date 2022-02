S návratom gitaristu Johna Fruscianteho do zostavy americkej funk-rockovej legendy boli pred dvoma dekádami spojené jej najlepšie a najúspešnejšie albumy. Zdá sa, že by to mohlo platiť aj tento rok. Hudobník sa do zostavy čili papričiek oficiálne vrátil po desiatich rokoch v roku 2019 a teraz prichádza prvé ovocie obnovenej spolupráce.