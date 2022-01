Filmový muzikál West Side Story v réžii Stevena Spielberga vstúpi do kín vo štvrtok 20. januára. Slávny režisér filmov ako E.T., Jurský park či Schindlerov zoznam nakrútil tento klasický príbeh rivality a mladej lásky v New Yorku v roku 1957 podľa scenára Tonyho Kushnera.