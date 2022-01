Multiinštrumentalista Jack White potešil koncom minulého roka svojich priaznivcov hneď dvojnásobne, keď ohlásil na rok 2022 vydanie dvoch štúdiových albumov. Prvý, ktorý vyjde v apríli, sa volá Fear of the Dawn a za ním bude nasledovať júlová dvojka Entering Heaven Alive. Práve z nej pochádza čerstvý singel Love Is Selfish.