Kráľovná popového gýču má najlepšie roky svojej kariéry zrejme už za sebou, s hudbou to však ešte nevzdáva. Po rokoch upadajúcej popularity sa Katy Perry rozhodla svojej tvorbe vdýchnuť nové smerovanie, dať zbohom gýčovým okrasám a nahrala skladbu When I'm Gone, akú by sme čakali skôr od Rihanny či Lady Gaga.