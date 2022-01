Mnohokrát sa zastavíme na ceste k rastu, pretože stratíme motiváciu, lebo si myslíme, že robíme príliš veľa chýb. Známa psychologička a koučka Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC tvrdí, že „chybou je aj to, ak sa príliš sústredíme na svoje chyby“. Ako dokážeme rozlíšiť, kedy je chyba skutočne chybou a kedy je to iba proces, počas ktorého rastieme? Čítajte ďalej a určite sa to dozviete.