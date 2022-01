Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Thin White Duke. To bolo len niekoľko hudobných alter eg britského speváka, skladateľa, gitaristu, saxofonistu a herca Davida Bowieho, do ktorých sa počas svojej kariéry štylizoval. Každé jedno bolo charakteristické špecifickým oblečením, prejavom, správaním a samozrejme originálnou hudbou. V sobotu (8.1.) by sa dožil 75 rokov.