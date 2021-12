Skladateľka a speváčka FKA Twigs, ktorej tvorba je považovaná za budúcnosť popu a R&B, sa pred Vianocami pripomenula skladbou Tears in The Club, v ktorej hosťuje hviezdny The Weeknd. Atmosférickou novinkou upozorňuje na album, ktorého vydanie je naplánované na január 2022.