Už žiadny strach z následkov detského očkovania: Tento test odhalí, či je dieťa pripravené!

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída typu B či hemofilové invazívne nákazy. To všetko sú obávané choroby, ktoré by mohli ohroziť zdravie našich najmenších. Preto je nevyhnutné, aby už v útlom veku absolvovali povinné detské očkovania. Aj napriek tomu, že ide o pomerne rutinnú záležitosť, mnohí rodičia sa obávajú, že takýto zásah do organizmu dieťatka môže mať neblahý dopad na jeho zdravie. Teraz už nemusia mať žiadny strach. Jednoduchý test spoľahlivo zistí, či je imunita vášho bábätka pripravená na očkovanie živými vakcínami. Slovenských mamičiek sme sa pýtali, či by takúto možnosť využili.