"Nie je nič krajšie, ako deliť sa o dary, ktoré sme dostali od Boha." Aj to sú slová speváčky Márie Čírovej, ktorá už túto sobotu 18. decembra odohrá vianočný online koncert Moje Vianoce 2021. Tak ako minulý rok, aj tentoraz fanúšikom prinesie svoje piesne priamo do obývačiek, hoci najradšej by sa s nimi stretla osobne.