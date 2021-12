Začiatkom roka vydali God and Eve svoje debutové EP The Creation, ktorým ihneď vzbudili pozornosť nielen na Slovensku a v Čechách, ale zaujali aj dramaturga kultového amerického rádia KEXP Kevina Colea. Mladý autorský tandem Eva Sajanová a Richard Grimm teraz prináša štyri nové skladby na druhom EP s názvom The Fastest Way To Deep Clean a House.