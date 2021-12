Aké otázky si položiť pred hľadaním

Jedno z najdôležitejších pravidiel pre spokojný život je: robte to, čo milujete. Ale myslím, že až príliš dobre viete, že prísť na to, čo je vaším snom a na čo ste určení, nie je práve jednoduché. Poďme sa pozrieť na tých najšťastnejších a najúspešnejších ľudí na tejto planéte: Všetci robia to, čo milujú, vytvorili niečo, čomu veria a žijú vedome a vášnivo.