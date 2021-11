Jedna z hlavných funkcií hudby je spájať ľudí. Niekedy sa však deje presný opak a fanúšikovia rôznych kapiel či žánrov sa voči sebe nesprávajú práve najlepšie, niektorí tými druhými dokonca opovrhujú. Nie sú to však len fankluby, kto medzi sebou v určitom zmysle súperí o to, kto je lepší. Do týchto "súbojov" sa zvyknú púšťať aj samotní interpreti.