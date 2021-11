Úprimné texty zo života, tvrdá muzika a melodickosť v podaní štyroch férových chlapov. Rawsonic vstupujú na scénu so singlom Before You Came a pôsobivým videoklipom, ktorý natočili v spolupráci s Adriánom Jenčom z Cube Art Pictures. Novinka je predzvesťou už nahratého albumu, z ktorého však skupina najskôr postupne predstaví niekoľko ďalších singlov.