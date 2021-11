"Správy o mojej smrti sú pravdivé, to by řekl Meky, kdyby žil..." tento odkaz, ktorý sa spolu s čiernobielou fotografiou speváka ležiaceho so zavretými očami v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road, objavil na spevákovej Facebookovej stránke, dnes podvečer šokoval Slovensko. Žiaľ, správu o smrti Mira Žbirku pre TASR a médiá potvrdil aj jeho PR manažér Rado Mešša.