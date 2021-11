Len málo ľudí má to šťastie, že môže začať svoju profesionálnu kariéru so svojou osobnou prácou snov. A ak sa tak stane: šanca, že si prácu udrží až do dôchodku, je tiež extrémne malá. Oveľa pravdepodobnejšie je, že skôr či neskôr dôjde k zmene zamestnania. Na čo si dať pozor, sa dozviete v našom návode!