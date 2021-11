Byť ako dieťa vystavený vplyvu MTV z konca 90. rokov sa nepochybne odráža v tvorbe slovenského hudobníka, producenta a speváka Pištu Kráľoviča. Jeho nový singel Do It All Again obsahuje priame odkazy na dva hity z tejto éry a upevňuje poctu poslednej dekáde 20. storočia ako aktuálny rukopis projektu FVLCRVM.