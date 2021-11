Mladá kapela The Paper Dragon, pochádzajúca z východného Slovenska, po minuloročnom singli The Night vydáva druhú ukážku zo svojej tvorby. Je ňou skladba Time Is Of The Essence, ktorá je ochutnávkou pripravovaného albumu. Skupina sa v novinke prezentuje vyzretým zvukom a štýlom, vďaka ktorému by ste si ju ľahko mohli popliesť so zahraničnou tvorbou.