Smiech je zdravý – nie je to len prázdna fráza, je to realita. Tí, ktorí sa smejú, bavia a neberú sa vždy príliš vážne, sú väčšinou oveľa uvoľnenejší a vyrovnanejší. Smiech uvoľňuje napätie, zbavuje hlavu a telo príznakov stresu a zlepšuje kreativitu. Dosť dôvodov, prečo by sa ľudia mali viac smiať aj v práci.