5 veľmi zlých dôvodov prečo napísať e-mail vášmu šéfovi

V ideálnom svete komunikácia so šéfom nemala byť dôvodom na zbytočné váhanie a úzkosť. Váš šéf je koniec koncov tiež iba človek, rovnako ako vy. Na druhej strane interakcie s vašim nadriadeným formujú vašu kariéru viac, ako debaty pri káve s vašimi spolupracovníkmi. Chodenie okolo horúcej kaše by mohlo byť znakom hlbšieho problému, ale mať prehlaď o tom, kedy šéfa osloviť a kedy nie, vám pomôže zlepšiť váš vzťah a zvýšiť šance na povýšenie. Preto predtým, ako sa ozvete skúste zvážiť či je daný e-mail skutočne nevyhnutný, a čo by mohol o vás prezradiť. Tu je 5 zlých dôvodov, prečo poslať e-mail šéfovi – vyhnite sa im, aby ste sa náhodou nepodkopali.