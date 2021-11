"Odvaha je cesta a strach je len parazit." To je hlavný odkaz piesne, ktorú nahrala Jana Kirschner so Separom. Volá sa Povedz to nahlas! a je súčasťou kampane Odpíšeme ti, za ktorou stojí Nadácia Markíza. Jej cieľom je o šikane nielen rozprávať, ale aj podať pomocnú ruku obetiam šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.