Ste komunikatívna a proaktívna osoba? Dokážete sa vcítiť do požiadaviek a potrieb ostatných a nechýba vám ani príjemné a nenútené vystupovanie? Ak ste odpovedali viackrát áno, táto pozícia v spoločnosti KOOPERATIVA by mohla byť vhodná práve pre vás. Prečítajte si o tejto ponuke viac a zistite, aké benefity ponúka tento zamestnávateľ a aké požiadavky by mal spĺňať vhodný uchádzač.