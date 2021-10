Jedna z najúspešnejších rockových kapiel všetkých čias, The Rolling Stones, vydala v roku 1981 svoj multiplatinový album Tattoo You. V týchto dňoch hudobné legendy oslavujú 40. výročie jeho vydania remastrovanou verziou, na ktorej sa okrem najväčších hitov Hang Fire a Waiting On A Friend objaví na deluxe verzii aj deväť doposiaľ nepočutých nahrávok.