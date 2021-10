Ľudová hudba Stana Baláža zverejnila nový videoklip s názvom, ktorý reflektuje jednu z najčastejších otázok, s ktorou sa denne stretávame. Vo svetových jazykoch znie určite povedome - How are you?, Wie geht es?, Как дела? alebo Cómo estás?. V šarištine znie pôvabne a so slovanským šarmom Jak śe mace?.