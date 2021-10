Osemnásobný držiteľ Grammy, skladateľ, textár, producent, spevák, brat Billie Eilish a jeden z hlavných strojcov jej úspechu, vydal svoj dlho očakávaný debutový album. Okrem desiatich nových piesní na ňom nájdete aj jeho staršie single ako The 90s, A Concert Six Months From Now alebo podmanivú baladu What They'll Say About Us.