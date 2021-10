Jeden z najoriginálnejších rockových hudobníkov uplynulých dvoch dekád sa po troch rokoch ozýva s novou skladbou. Nebol by to však Jack White, ak by si nepripravil nejaké prekvapenie navyše. Tentoraz k piesni s názvom Taking Me Back nahral aj druhú, folkovejšiu verziu, ktorá by sa pokojne uplatnila na soundtracku nejakého francúzskeho filmu.