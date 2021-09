Eukalyptus dúhový

Pri pohľade na fotografie eukalyptu dúhového by ste si azda mohli pomyslieť, že sú upravené v počítačovom programe. Nie je to však pravda, tento strom má skutočne výnimočne pestrofarebný kmeň a patrí vďaka tomu k vyhľadávaným turistickým atrakciám. To však nie je jediné, čo z neho robí svetový unikát.