Pôvodný Pink Floyd už pokope neuvidíme. V Bratislave sme však zažili ich najlepší možný tribute band

The Australian Pink Floyd Show v Bratislave, 1.3.2025

Tento rok si pripomíname 60. výročie založenia jednej z najvplyvnejších kapiel hudobnej histórie a 50. výročie jej ikonického albumu Wish You Were Here. Pôvodná kapela už síce nekoncertuje, ale vďaka The Australian Pink Floyd Show sme nemuseli tieto jubileá oslavovať neosobným stlačením ikonky Play v prehrávači. Zimný štadión Ondreja Nepelu sa minulú sobotu 1. marca na vyše dve hodiny odel do farebných zvukových plôch, ktoré sa nedajú označiť inak než prívlastkom nadčasové.