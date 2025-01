Albumy roka 2024 podľa Hudba.sk

S pribúdajúcimi redaktormi, ktorí sa do nášho tradičného výberu zapájajú, je článok o top albumoch roka každým rokom rozsiahlejší, žánrovo pestrejší a bohatší – čo samozrejme neznamená, že nám polovica čitateľov nevynadá, že sme si dovolili počúvať a mať radi niečo iné než oni. Ale taký je hudbal, haha (sorry, píšem to o tretej ráno).